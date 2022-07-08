Netflix и Джонни Депп выпустят фильм «Фаворит» про Людовика XV

Фильм «Фаворит» про Людовика XV станет первым проектом Джонни Деппа на французском языке, спонсировать картину будет стриминговый сервис Netflix.

Съемки фильма намечены на лето, они продлятся три месяца и развернутся в том числе в Версальском дворце. Депп сыграет французского короля Людовика XV, сообщает Bloomberg.

Режиссером картины выступит Майвенн Ле Беско, известная по фильму «Мой король». Она же сыграет Мадан дю Барри, любовницу короля.

Фильм «Фаворит» станет первым масштабным проектом в карьере Джонни Деппа после судебных разбирательств с бывшей супругой Эмбер Херд. Она обвиняла Деппа в домашнем насилии, и многие режиссеры не хотели иметь дел с актером.