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IKEA объяснила проблемы хакерскими атаками

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: J. James / CC-BY-SA-3.0

Российский сайт компании IKEA искусственно «обваливают» конкуренты, сообщил источник. Но большое количество заказов все-таки находится в обработке.

«Сайт к началу распродаже был искусственно перегружен конкурентами IKEA, возможно, были привлечены хакеры. Но все равно большое количество заказов было получено, они находятся в обработке. Периодически поступают новые заявки, но с перебоями. Специалисты работают над возобновлением работы сайта в полной мере», — цитирует ТАСС источник в компании.

Начало большой распродажи IKEA, которая все-таки решила уйти с российского рынка, было запланировано на 5 июля. Но пользователи или не могли авторизоваться, или не выбранные товары не добавлялись в корзину.

Позже ИКЕА предложила покупателям оформлять заказы на онлайн-распродаже через заявки, но форма не работает. Сейчас на сайте покупателям предлагают следить за сообщениями и возобновлением приема заявок.

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