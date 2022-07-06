Госдума приняла закон о «новых пионерах»

Госдума приняла закон о создании российского движения детей и молодежи — по аналогии со существовавшей в СССР пионерией.

Законопроект о создании движения внесли в Госдуму 19 мая — в день столетия пионерии в России. В первой редакции движение носило название «Большая перемена», но потом его убрали из документа.

Согласно закону, членство в движении будет добровольным. Вступить в него смогут школьники старше шести лет, учащиеся техникумов и колледжей.

«Государство должно создавать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию в них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим», — говорится в пояснительной записке.

«Правительство РФ будет финансировать движение в полном объеме, необходимом для его развития на муниципальном, региональном, федеральном уровне. Кроме того, Правительство РФ будет передавать имущество движению: детские лагеря, дворцы, пионеров, учреждения образования — все то, что может помочь сегодня в развитии ребенка», — отметил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.