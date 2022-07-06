Усманов передумал разводиться с Винер

Миллиардер Алишер Усманов отозвал иск о разводе с президентом Всероссийской федерации художественной гимнастики, тренером Ириной Винер.

Производство по иску о расторжении брака прекращено в связи с отказом истца от исковых требований, передает РИА Новости решение судьи Бориса Сафарина.

Усманов подал заявление на развод 4 мая. В слушаниях супруги не участвовали, их интересы представляли адвокаты.

Усманов и Винер поженились в 1992 году, хотя их отношения начались в начале 1980-х. Общих детей у них нет. У Винер есть сын от первого брака.

Усманов — основатель и основной акционер группы USM, среди активов которой «Металлоинвест», «Удоканская медь», «МегаФон», совместное предприятие с китайской Alibaba Group AliExpress Russia и «Аккерманн цемент». Forbes оценивает его состояние в 15,7 миллиарда долларов.

Винер — главный тренер сборной России по художественной гимнастике, президент Всероссийской федерации художественной гимнастики. Среди ее учениц Алина Кабаева, Евгения Канаева, Маргарита Мамун и многие другие.