Кэмерон заранее дал отпор будущим критикам «Аватара»

Режиссер Джеймс Кэмерон уверен, что после выхода фильма «Аватар: Путь воды», найдутся критики, которые осудят картину за хронометраж.

«Я не хочу слушать нытье по поводу длительности фильма от людей, которые смотрят сериалы по восемь часов подряд. Я прямо сейчас могу написать кусок чьей-то будущей рецензии: "Невыносимо длинный трехчасовой фильм…" Не несите бред. Я сам видел, как мои дети смотрят пять часовых эпизодов сериала подряд», — сказал Кэмерон в интервью журналу Empire.

Режиссер уверен, что сейчас процветает культура сериалов, и люди готовы смотреть залпом хорошие проекты в течение длительного времени.

Фильм «Аватар: Путь воды» станет второй частью и прямым продолжением «Аватара» 2009 года. Мировая премьера картины запланирована на 14 декабря.