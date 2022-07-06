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Кэмерон заранее дал отпор будущим критикам «Аватара»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Gage Skidmore / CC BY-SA 3.0

Режиссер Джеймс Кэмерон уверен, что после выхода фильма «Аватар: Путь воды», найдутся критики, которые осудят картину за хронометраж.

«Я не хочу слушать нытье по поводу длительности фильма от людей, которые смотрят сериалы по восемь часов подряд. Я прямо сейчас могу написать кусок чьей-то будущей рецензии: "Невыносимо длинный трехчасовой фильм…" Не несите бред. Я сам видел, как мои дети смотрят пять часовых эпизодов сериала подряд», — сказал Кэмерон в интервью журналу Empire.

Трейлер фильма «Аватар: Путь воды»

Режиссер уверен, что сейчас процветает культура сериалов, и люди готовы смотреть залпом хорошие проекты в течение длительного времени.

Фильм «Аватар: Путь воды» станет второй частью и прямым продолжением «Аватара» 2009 года. Мировая премьера картины запланирована на 14 декабря.

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