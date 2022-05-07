Трейлер продолжения «Аватара» слили в Сеть

Официальный трейлер фильма «Аватар: путь воды» появился в Сети за неделю до официального релиза, его опубликовали на Reddit.

Сюжет второго «Аватара» начинается через 14 лет после событий стартового фильма. В фильме появится герои первой ленты — Джейк и Нейтири, также зрители увидят их детей. Им снова предстоит бороться против людей, которые пытаются прибрать ресурсы планеты Пандора.

Первый «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона стал самым кассовым за всю историю кинематографа фильмом. Премьера второй части запланирована на 16 декабря 2022 года. В России прокат фильма отложен из-за приостановки работы Disney в стране.