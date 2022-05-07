НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Трейлер продолжения «Аватара» слили в Сеть

Источник:
Sibnet.ru
458 0
Фото: © кадр из видео

Официальный трейлер фильма «Аватар: путь воды» появился в Сети за неделю до официального релиза, его опубликовали на Reddit.

Сюжет второго «Аватара» начинается через 14 лет после событий стартового фильма. В фильме появится герои первой ленты — Джейк и Нейтири, также зрители увидят их детей. Им снова предстоит бороться против людей, которые пытаются прибрать ресурсы планеты Пандора.

Первый «Аватар» режиссера Джеймса Кэмерона стал самым кассовым за всю историю кинематографа фильмом. Премьера второй части запланирована на 16 декабря 2022 года. В России прокат фильма отложен из-за приостановки работы Disney в стране.

Еще по теме
Вышел трейлер сериала «Нулевой пациент» о ВИЧ в СССР
Железный человек мелькнул в финальном трейлере «Доктора Стрэнджа»
Фильмы по литературе: лучшее воплощение книг в кино
Российское кино вытеснило зарубежное из лидеров проката
смотреть все
Культгид #Кинематограф
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Папа римский рассказал о читающем по бумажке патриархе Кирилле
Что известно про слух о всеобщей мобилизации
Путин ввел новые санкции против Запада
Эксперт определил безопасное количество пива
Обсуждение (0)
Картина дня
США закупят для Украины новые виды вооружения
Рубль стал самой крепкой валютой в мире
Lenovo и Xiaomi «молча» свернули бизнес в России
Пресс-секретарем Белого дома назначена темнокожая лесбиянка
Самое обсуждаемое
69
Израиль раскритиковал Лаврова за слова о еврейских корнях Гитлера
61
Путин ввел новые санкции против Запада
58
Зеленский потребовал участия России в восстановлении Украины
53
Медведев похвалил главу Венгрии за мужественный шаг
41
Курс доллара опустился ниже 66 рублей