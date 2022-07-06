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Появились первые отзывы на фильм «Тор: Любовь и гром»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Тор: Любовь и гром»

Мировая премьера фильма «Тор: Любовь и гром» состоится 7 июля, но в Сети уже появились первые отзывы о картине. Критики считают, что лента понравится зрителям.

Западные критики отметили в рецензиях, что «Любовь и гром» будет похожа на «Рагнарек». В новой части тоже будет много юмора и трогательных моментов. При этом новый «Тор» будет развлекать зрителей.

«Сейчас Хемсворт на пике своей формы — физической и актерской. Тайка Вайтити позволил актеру блеснуть комедийным талантом, и он воспользовался возможностью в новом фильме», — написал о фильме критик издания Collider Тереза Лаксон.

Но не все оказались в восторге от картины. Журналист Forbes Скотт Мендельсон считает, что «Тор: Любовь и гром» напоминает вечеринку, на которой не хочется находиться. В своем отзыве он сказал, что «Marvel понадобился безопасный сиквел среди лент про новых героев».

В фильме «Тор: Любовь и гром» продолжает историю Тора. Возлюбленная Тора Джейн Фостер берет на себя обязанности Бога-громовержца и становится обладательницей молота Мьельнира. Главным злодеем в картине стал Горр Убийца богов, которого сыграл Кристиан Бэйл.

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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))