Су-57 получит ракету для уничтожения «стелс»-целей

Государственные испытания ракет «воздух-воздух» малой и средней дальности для истребителей пятого поколения Су-57 завершатся в этом году, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолетов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и изготовленных с применением технологии "стелс"», — цитирует ТАСС Шойгу.

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По его словам, «текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию».

Перспективная ракета «воздух-воздух» для Су-57 была представлена 18 ноября 2019 года. Название изделия и тактико-технические характеристики не сообщались.