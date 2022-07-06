НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Су-57 получит ракету для уничтожения «стелс»-целей

Источник:
ТАСС
228 0
Фото: Vitaly V. Kuzmin / CC BY-SA 4.0

Государственные испытания ракет «воздух-воздух» малой и средней дальности для истребителей пятого поколения Су-57 завершатся в этом году, заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«Использование нового вооружения позволит повысить боевую эффективность самолетов-носителей в воздушном противостоянии и увеличить номенклатуру поражаемых воздушных целей, в том числе малоразмерных и изготовленных с применением технологии "стелс"», — цитирует ТАСС Шойгу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕРоссийское оружие на Украине

По его словам, «текущем году планируем завершить государственные испытания ракет и поставить первые серийные партии в эксплуатацию».

Перспективная ракета «воздух-воздух» для Су-57 была представлена 18 ноября 2019 года. Название изделия и тактико-технические характеристики не сообщались.

Еще по теме
Украина нанесла удар по жилым кварталам Белгорода и Курска
США запустят в производство новейший легкий танк MPF
Старейшая подлодка Черноморского флота после ремонта вышла в море
России станет производить беспилотные ударные вертолеты
смотреть все
Оборона #Оружие #ОПК #Армия
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Камчатский министр обозвал туристов нищебродствующей саранчой
Путин с помощью Боливии приготовил новую ловушку для Запада
Врач посоветовал парадоксальный способ заснуть за считанные минуты
Россия прекратила подачу газа в Европу по «Северному потоку»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))