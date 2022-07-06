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Россияне стали чаще покупать жилье на стадии котлована

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Доля сделок с жильем в новостройках на самых ранних этапах строительства увеличилась в России, следует из совместного исследования ДОМ.РФ и ВЦИОМ.

По данным опроса, 25% покупок в новостройках в 2021 году совершены на стадии оформления проектной документации или котлована, а еще 30% — на этапе возведения стен. В 2017 году эти доли были меньше: 20% — на этапе оформления проектной документации или котлована и еще 28% — на этапе возведения стен.

«Система эскроу свела к минимуму риски покупателей жилья, повысила доверие людей к рынку новостроек, она понятна и привлекательна для всех участников рынка. Поэтому все больше граждан готовы к покупке квартиры на ранних этапах строительства», — пояснил гендиректор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

По его словам, главный же итог запущенной реформы — в стране перестали появляться обманутые дольщики. Сегодня с помощью проектного финансирования возводится уже 7704 дома, а это 84% строящегося многоквартирного жилья. До конца года этот показатель превысит 90%, отметил Мутко.

Сейчас средства покупателей хранятся в банке на счетах эскроу и передаются застройщику только после ввода дома в эксплуатацию. Сама стройка ведется за счет банковских кредитов или собственных средств застройщика.

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Топ комментариев

Asd10

Ну не плохо потренировались в упражнении "ведение боевых действий в наступлении с превосходящими силами...

Uynachalnica

Какие у нас министры то все благожелательные, и, главное, не зря кресло протирают!

Alhazred

А че ты с этим аватаром еще не на Украине в составе Русского легиона? Кстати, вспомни фильм "Батальоны...

Asd10

А я его сразу и не узнал. Смотрю, а носа нет... От наркотиков стерся, видать.))