Арестованный кот Русский Бэтмен пропал без вести

Приставы не нашли в приюте кота Русский Бэтмен, которого суд арестовал и постановил временно передать владелице, место содержания животных посетили полицейские.

Кот породы курильский бобтейл по кличке Русский Бэтмен потерялся во время переезда и был найден другой краснояркой и отправлен ею в приют «Империя успеха». Владелица кота нашла питомца через зоозащитников интернет-группы «Хатико» и пыталась его забрать домой, но хозяйка приюта кота ей не отдавала.

Опасаясь за жизнь домашнего любимца, который в приюте, со слов владелицы, мог подхватить инфекционные заболевания, хозяйка кота обратилась в суд с иском об изъятии кота у хозяйки приюта. Суд арестовал кота и постановил передать ей кота на ответственное хранение. Но приставы не нашли кота в приюте «Империя успеха». Где он находится неизвестно.

При этом посетители приюта увидели там антисанитарию. Участковый уполномоченный выехал на место и осмотрел вольеры с собаками, а также помещение, где живут кошки. А организатор приюта дала пояснения в полицейском участке.