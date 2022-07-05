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Кремль опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Источник:
ТАСС
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Информация о том, что председатель КНР Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение посетить Россию, не соответствует действительности, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В японских СМИ накануне появилась информация о том, что Си Цзиньпин ответил отказом на приглашение Путина посетить Россию. Отмечалось, что приглашение российской стороной было сделано в ходе разговора двух лидеров 15 июня.

«Это полностью не соответствует действительности», — цитирует ТАСС Пескова. «Дело в том, что определенные ковидные ограничения в Китае продолжаются, и это абсолютно нормально, надо с пониманием к этому относиться», — добавил он.

По словам Пескова, есть действующее приглашение у Путина посетить Китай и у Си Цзиньпина — посетить Россию. «По мере того, как ослабления этих ограничений позволят, все визиты будут осуществлены», — пояснил Песков.

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Asd10

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Alhazred

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