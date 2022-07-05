Турция и Иран станут партнерами России в производстве авто

Представители автомобильной промышленности Ирана, России и Турции рассматривают возможность совместного проектирования и производства автомобилей, сообщил глава Ассоциации производителей автозапчастей Ирана Мохаммадреза Наджафи-Манеш. Информацию косвенно подтвердил глава Минпромторга России.

«Существует большая вероятность трехстороннего сотрудничества между производителями автомобилей и поставщиками трех стран», — цитирует The Times of Israel Наджафи-Манеша.

По его мнению, страны могут захватить большой рынок — «не менее 800 миллионов человек, если включить соседние регионы».

Глава Минпромторга Денис Мантуров во время выставки «Иннопром» заявил, что у России уже есть партнеры из дружественных стран, готовые предоставить свои технологии.

«Из наших дружественных стран есть уже проработанные планы, есть состав партнеров, которые готовы приходить в разных форматах и совместно, и предоставляя свои технологические комплекты, свои технологии производства автомобилей», — цитирует Мантурова «Интерфакс». Но он не уточнил, о каких странах идет речь.

Автомобильная промышленность Ирана насчитывает более 25 автопроизводителей, сотрудничающих с международными концернами. Самая крупная компания — Iran Khodro, ее самые известные модели — Samand, Runna и Paykan. Турция тоже выпускает машины по лицензии, национальная модель — электромобиль TOGG — появилась только в 2019 году. Страна — крупнейший поставщик автомобильных компонентов в Европе.