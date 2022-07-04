Дожди зальют Забайкалье и Бурятию

Ливни прогнозируются в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«В Иркутской области — сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер до 20 метров в секунду. В Бурятии ожидается ливневый дождь, гроза», — сообщил ТАСС синоптик.
В Забайкальском крае погода будет представлять опасность — очень
сильный дождь, сильный ливень, гроза и град. По данным МЧС края, на территории
северных и южных районов края ожидаются резкие подъемы уровня воды на малых
реках и ручьях.
Повышение уровня рек может оказать негативное воздействие на мостовые сооружения, участки автомобильных дорог межпоселкового и межрайонного значения. Возможно подтопление приусадебных участков в населенных пунктах.
Ветер будет северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывы 15-18 метров в секунду. Температура составит 23-28 градусов.
Asd10Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.
Asd10А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......
pepelmetalНужно бить калибрами по Банковой в киеве, уже давно нужно!
Asd10И тебя в него записать, подвигов тебе на придумывать, и повышенных льгот два мешка.)))