Дожди зальют Забайкалье и Бурятию

Ливни прогнозируются в Иркутской области, Забайкальском крае и Бурятии в ближайшие дни, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Иркутской области — сильный и очень сильный дождь, сильный ливневый дождь, гроза, град, ветер до 20 метров в секунду. В Бурятии ожидается ливневый дождь, гроза», — сообщил ТАСС синоптик.

В Забайкальском крае погода будет представлять опасность — очень сильный дождь, сильный ливень, гроза и град. По данным МЧС края, на территории северных и южных районов края ожидаются резкие подъемы уровня воды на малых реках и ручьях.



Повышение уровня рек может оказать негативное воздействие на мостовые сооружения, участки автомобильных дорог межпоселкового и межрайонного значения. Возможно подтопление приусадебных участков в населенных пунктах.

Ветер будет северо-восточный 5-10 метров в секунду, порывы 15-18 метров в секунду. Температура составит 23-28 градусов.