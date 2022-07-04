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Ситуация на Украине разделила НАТО на три лагеря

Источник:
РИА Новости
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Фото: U.S. Department of State from United States

Конфликт на Украине разделил членов альянса на три лагеря — «ястребов», «голубей» и «страусов», пишет британская газета Sunday Times.

К «ястребам» отнесены члены альянса, считающие, что нужно не только добиться возвращения контроля Украины над территорией Донбасса и Крымом, но и «нанести России настолько сильный удар, чтобы она в будущем не могла представлять угрозу ни для кого из своих соседей».

«Голуби» настроены на достижение мирного урегулирования между Россией и Украиной. Это страны, которые согласились бы на вывод российских войск на их позиции до 24 февраля, смирившись со статусом Крыма, ДНР и ЛНР, приводит РИА Новости выдержки из статьи.

К «страусам» издание относит тех членов НАТО, которые больше фокусируются на внутренних проблемах. Эти страны поддерживают документы альянса, но в большей степени «ищут пути наименьшего сопротивления».

Газета не называет страны, которые относятся к эти лагерям.

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Топ комментариев

Asd10

Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.

Asd10

А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......

pepelmetal

Нужно бить калибрами по Банковой в киеве, уже давно нужно!

Asd10

И тебя в него записать, подвигов тебе на придумывать, и повышенных льгот два мешка.)))