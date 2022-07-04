Ситуация на Украине разделила НАТО на три лагеря

Конфликт на Украине разделил членов альянса на три лагеря — «ястребов», «голубей» и «страусов», пишет британская газета Sunday Times.
К «ястребам» отнесены члены альянса, считающие, что нужно не только добиться возвращения контроля Украины над территорией Донбасса и Крымом, но и «нанести России настолько сильный удар, чтобы она в будущем не могла представлять угрозу ни для кого из своих соседей».
«Голуби» настроены на достижение мирного урегулирования между Россией и Украиной. Это страны, которые согласились бы на вывод российских войск на их позиции до 24 февраля, смирившись со статусом Крыма, ДНР и ЛНР, приводит РИА Новости выдержки из статьи.
К «страусам» издание относит тех членов НАТО, которые больше фокусируются на внутренних проблемах. Эти страны поддерживают документы альянса, но в большей степени «ищут пути наименьшего сопротивления».
Газета не называет страны, которые относятся к эти лагерям.
Asd10Бутылки собираешь? Ну это дело тоже нужное. Ты старайся.
Asd10А ему мамка на мороженое даёт, ему и хватает. Какие потребности в младенчестве?? Беззаботное детство......
pepelmetalНужно бить калибрами по Банковой в киеве, уже давно нужно!
Asd10И тебя в него записать, подвигов тебе на придумывать, и повышенных льгот два мешка.)))