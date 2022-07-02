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#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

АвтоВАЗ задумал вернуть дизайнера Стива Маттина

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © АвтоВАЗ

Российские чиновники и руководство АвтоВАЗа планируют вернуть на должность директора по дизайну Lada британского специалиста Стива Маттина, создавшего X-стиль.

О планах АвтоВАЗа пишет Autonews со ссылкой на два высокопоставленных источника, близких к руководству завода. По данным одного из собеседников издания, этот вопрос обсуждается, но пока рано говорить об успешном решении этого вопроса.

Другой источник уточнил, что нынешний исполняющий обязанности директора по дизайну занимает эту должность номинально, при этом поиски нового главного дизайнера активно ведутся.

«Маттин занимался не только внешностью автомобилей, но и компоновочными вопросами. Для выполнения таких задач нужно быть суперспециалистом. Например, он рассчитывал положение пассажиров, водителя в машине. Так, машину можно сделать повыше или пониже и поспортивнее», — отметил один из собеседников.

Маттин занимал на АвтоВАЗе должность директора по дизайну с 2011 по 2020 год. Под его руководством был разработан новый фирменный стиль марки с «икс-фейсом» и внешность современного модельного ряда Lada — в том числе моделей Lada Vesta и XRay.

Тема: Русские машины
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