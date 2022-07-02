НАВЕРХ
Актуальная тема
Русские машины
Актуальная тема
Русские машины
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Глава ГИБДД назвал упрощенные авто безопасными

Источник:
Sibnet.ru
326 1
Фото: Dmitry Racer / CC BY-SA 4.0

Упрощенные автомобили, на выпуск которых перешла Россия в условиях санкций, соответствуют минимальным требованиям безопасности, заверил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Это автомобили с одобренными ОТТС. Это не означает, что в машине что-то сняли и теперь их использование незаконно. Такие автомобили абсолютно законны, они отвечают минимальным требованиям безопасности. Поэтому такие автомобили и регистрируют в ГИБДД — на них оформляют ЭПТС так же, как и на остальные автомобили», — сказал Черников на прошедшей пресс-конференции.

Он уточнил, что каждый владелец при совершении такой покупки и регистрации машины будет уведомлен, что «в автомобиле нет ряда составных частей». Однако глава ГИБДД указал, что у автомобилей другой экологический класс двигателей, из-за чего они действительно могут попасть под ряд ограничений.

«Ничего нового к таким мы предъявлять не будем. Это временный порядок производства. Они и по цене дешевле. Нет такого, что они не отвечают требованиям безопасности. Тем более у нас в России автопарк староват и обладает еще более худшими качествами», — заключил Черников.

АвтоВАЗ уже начал продажи Lada Granta Classic 2022 модельного года. В упрощенной версии авто установлен руль от Lada Priora, отсутствуют подушки безопасности, системы ABS и ESP. Цена — 678,3 тысячи рублей.

Тема: Русские машины
АвтоВАЗ задумал вернуть дизайнера Стива Маттина
«Автотор» выпустит электрические кроссовер и седан в 2023 году
КамАЗ представил беспилотный самосвал «Юпитер 30»
АвтоВАЗ собрал партию упрощенных Niva
смотреть все
Авто #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Российские операторы отключили устаревшую технологию 4G
Экономист определил критичный для России курс доллара
Нежданная дефляция: сколько продлится падение цен?
Сербы благодаря Путину расхотели вступать в Евросоюз
Обсуждение (1)
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Sovik

РФ не останется на занятых позициях, а освободит всю территорию Донбасса, это 100%. Возможно будут взяты...

4iHG13

Тарифы на коммуналку уменьшились = новость.Тарифы на коммуналку увеличились = не новость.

Plaguer

Так в РФ летучих мышей не едят, и обезьян не сношают. Так что если только иностранцы завезут.

GammiPluh

там максимум будет селфи и деру