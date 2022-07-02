Глава ГИБДД назвал упрощенные авто безопасными

Упрощенные автомобили, на выпуск которых перешла Россия в условиях санкций, соответствуют минимальным требованиям безопасности, заверил глава ГИБДД Михаил Черников.

«Это автомобили с одобренными ОТТС. Это не означает, что в машине что-то сняли и теперь их использование незаконно. Такие автомобили абсолютно законны, они отвечают минимальным требованиям безопасности. Поэтому такие автомобили и регистрируют в ГИБДД — на них оформляют ЭПТС так же, как и на остальные автомобили», — сказал Черников на прошедшей пресс-конференции.

Он уточнил, что каждый владелец при совершении такой покупки и регистрации машины будет уведомлен, что «в автомобиле нет ряда составных частей». Однако глава ГИБДД указал, что у автомобилей другой экологический класс двигателей, из-за чего они действительно могут попасть под ряд ограничений.

«Ничего нового к таким мы предъявлять не будем. Это временный порядок производства. Они и по цене дешевле. Нет такого, что они не отвечают требованиям безопасности. Тем более у нас в России автопарк староват и обладает еще более худшими качествами», — заключил Черников.

АвтоВАЗ уже начал продажи Lada Granta Classic 2022 модельного года. В упрощенной версии авто установлен руль от Lada Priora, отсутствуют подушки безопасности, системы ABS и ESP. Цена — 678,3 тысячи рублей.