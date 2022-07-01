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Продюсер извинилась за отсутствие темнокожих в «Друзьях»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © постер сериала «Друзья»

Продюсер и один из авторов сериала «Друзья» Марта Кауффман извинилась за то, что в постоянном актерском составе ситкома «Друзья» не было темнокожих актеров.

«Я многое осознала за последние 20 лет. Признавать свою вину и принимать ее — это непросто. Мне стыдно, что я не знала об этом 25 лет назад», — призналась Кауффман.

Она попросила прощения за отсутствие расового разнообразия в сериале и добавила, что перечислит 4 миллиона долларов в родной Университет Брандейса в Бостоне. Средства направят на создание профессорской должности на кафедре исследования стран Азии и Африки.

Сериал рассказывает историю шестерых друзей, живущих в центре Нью-Йорка на Манхэттене. С 1994 по 2004 год было снято десять сезонов сериала — всего 236 эпизодов. Последнюю серию последнего сезона в день показа посмотрели 52,5 миллиона зрителей.

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Asd10

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Asd10

У кого с чем ассоциируется, тот и сам виноват.)))

nicollaich

Больше всех сейчас гордится радист-матершинник.Он, наверное думает, что этот жест доброй воли-целиком...

Asd10

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