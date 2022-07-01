Продюсер извинилась за отсутствие темнокожих в «Друзьях»

Продюсер и один из авторов сериала «Друзья» Марта Кауффман извинилась за то, что в постоянном актерском составе ситкома «Друзья» не было темнокожих актеров.
«Я многое осознала за последние 20 лет. Признавать свою вину и принимать ее — это непросто. Мне стыдно, что я не знала об этом 25 лет назад», — призналась Кауффман.
Она попросила прощения за отсутствие расового разнообразия в сериале и добавила, что перечислит 4 миллиона долларов в родной Университет Брандейса в Бостоне. Средства направят на создание профессорской должности на кафедре исследования стран Азии и Африки.
Сериал рассказывает историю шестерых друзей, живущих в центре Нью-Йорка на Манхэттене. С 1994 по 2004 год было снято десять сезонов сериала — всего 236 эпизодов. Последнюю серию последнего сезона в день показа посмотрели 52,5 миллиона зрителей.
Asd10Кто конкретно не доработал? ФИО, место прописки, место фактического проживания, родственники за границей??...
Asd10У кого с чем ассоциируется, тот и сам виноват.)))
nicollaichБольше всех сейчас гордится радист-матершинник.Он, наверное думает, что этот жест доброй воли-целиком...
Asd10На соседском сарае выше сказано нечто, что не соответствует его содержанию. Да и странно было бы, что...