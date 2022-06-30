Электронные права запустят до конца года

Электронное водительское удостоверение будет запущено до конца года, сообщил глава ГИБДД Михаил Черников.

«В этом году мы, я надеюсь, вместе с Минцифры доработаем до конца, и у нас будет электронное водительское удостоверение, которое также будет использоваться большинством наших участников дорожного движения — водителями транспортных средств», — цитирует Черникова ТАСС.

По словам главы ГИБДД, в правила дорожного движения будут внесены соответствующие правки. Электронное водительское удостоверение можно показывать с экрана смартфона. Оно будет действовать наравне с привычной пластиковой карточкой.

Свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) уже можно предъявлять в виде QR-кода в приложении «Госуслуги Авто». Но обязанность иметь при себе подлинник еще не отменена.