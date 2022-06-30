Генпрокуратура разберется с продажей микродолей в квартирах

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения закона при покупке микродолей в квартирах площадью до двух квадратных сантиметров и регистрации там мигрантов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Поводом для проверки стали выявленные факты передачи в крупных российских городах в собственность иностранным и российским гражданам микродолей в квартирах. Жилье дробилось на микродоли площадью до двух квадратных сантиметров, после чего продавались, говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, с помощью этой схемы мигранты легализуются в России в России и прописывают на микрометрах многочисленных родственников. Они также благодаря этому оформляют различные социальные пособия, чем наносят ущерб бюджету.

Так владельцами только одной квартиры в Москве являются 286 человек — выходцев из одной из республик Средней Азии. При этом их жены с детьми после покупки микродолей в собственность получили более 10 миллионов рублей социальных выплат.

Накануне Госдума приняла закон о запрете дробить жилье на микродоли. Собственник теперь не вправе совершать действия, влекущие возникновение долей в праве собственности на жилье.