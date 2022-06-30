Генпрокуратура разберется с продажей микродолей в квартирах

Генеральный прокурор Игорь Краснов поручил провести проверку соблюдения закона при покупке микродолей в квартирах площадью до двух квадратных сантиметров и регистрации там мигрантов, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Поводом для проверки стали выявленные факты передачи в крупных российских городах в собственность иностранным и российским гражданам микродолей в квартирах. Жилье дробилось на микродоли площадью до двух квадратных сантиметров, после чего продавались, говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, с помощью этой схемы мигранты легализуются в России в России и прописывают на микрометрах многочисленных родственников. Они также благодаря этому оформляют различные социальные пособия, чем наносят ущерб бюджету.
Так владельцами только одной квартиры в Москве являются 286 человек — выходцев из одной из республик Средней Азии. При этом их жены с детьми после покупки микродолей в собственность получили более 10 миллионов рублей социальных выплат.
Накануне Госдума приняла закон о запрете дробить жилье на микродоли. Собственник теперь не вправе совершать действия, влекущие возникновение долей в праве собственности на жилье.
Максим АлейниковНАТО ведет войну против России. Так что конечно им стоит опасаться неминуемой ответки. Получат они на...
mosquito__2010Не ответит он ничего за полк азов, у него при таких вопросиках панкреатит головного мозга мгновенно случается.
Максим АлейниковЭто ты сказал типа что знаю, но никому не скажу. Так почему не выгодно то?
nicollaichБольше всех сейчас гордится радист-матершинник.Он, наверное думает, что этот жест доброй воли-целиком...