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Россия ответит на включение Швеции и Финляндии в НАТО

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: U.S. Department of State from United States

Президент Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена, будет зеркально ответить размещения Финляндией и Швецией военной инфраструктуры НАТО.

«Мы должны относиться к этому как к факту. То, что они с 2014 года готовились к каким-то активным действиям против нас, для нас не является новостью»,— цитирует «Коммерсантъ» Путина. Он добавил, что именно этим «объясняются наши решительные действия по защите своих собственных интересов».

По словам президента, у России нет проблем со Швецией и Финляндией. «Только мы должны ясно и четко себе представлять — раньше не было угрозы. В случае размещения военного контингента и инфраструктуры мы вынуждены будем отвечать зеркально и создавать такие же угрозы на территориях»,— заявил Путин.

Он также отреагировал на заявления премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона про то, что если бы президент России был женщиной, он никогда бы не начал войну.

Президент напомнил про политику бывшего британского премьер-министра Маргарет Тэтчер во время «Фолклендской войны» Великобритании и Аргентины. По его словам, решение госпожи Тэтчер о начале военных действий Британии с Аргентиной продиктовано это не чем иным, как «имперскими амбициями».

Политика
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Sovik

Ага, Искандер, например, нормальный такой комплекс.

GammiPluh

какой интересный вырисовывается альянс, Зеля, Байден, Джонсон и у всех очевидные проблемы с головой

Alhazred

Может Бориске рассказать о Екатерине Второй? При ней был присоединен Крым и Польшу разделили.)))

Иркут 69

Никакого снижения цен не наблюдаю. Бред какой то...