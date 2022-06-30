НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Honor прекратил поставки смартфонов в Россию

Источник:
Sibnet.ru
326 2
Фото: © honor.ru

Китайский производитель Honor прекратил официальные поставки смартфонов в Россию, сообщили дистрибуторы электроники. Но компания ищет пути доставки по параллельному импорту.

Официальных заявлений об уходе с российского рынка Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Однако есть данные, что в настоящее время Honor занимается поиском партнеров в странах СНГ, к примеру, в Армении и Грузии. Фирма уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить товары на территорию РФ при помощи параллельного импорта.

«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — считает один из игроков рынка.

Китайская телекоммуникационная компания Huawei (владелец бренда Honor) приступила к закрытию своих официальных торговых точек в РФ. Основной причиной называется нехватка продукции на складах и падение спроса на смартфоны.

Еще по теме
Нежданная дефляция: сколько продлится падение цен?
Российские сервисы пустили старую электронику на запчасти
Путин легализовал параллельный импорт в Россию
Товары из IKEA появились на Wildberries
смотреть все
Экономика #Торговля #Смартфоны
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
Врач рассказала о продукте, защищающим зрение от падения
Российские игроки лишатся консолей Xbox
Западные СМИ заявили о «нескольких часах» до дефолта России
Обсуждение (2)
Картина дня
Путин заявил, что раздевание лидеров G7 было бы «отвратительным»
Выпуск легковых авто в России почти прекратился
Набиуллина не увидела дефляционную спираль
Honor прекратил поставки смартфонов в Россию
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
72
Лондон объявит Москве войну в случае казни британских наемников
51
Блинкен пообещал россиянам драматический эффект от санкций
44
Bloomberg заявило о первом с 1918 года дефолте России
44
Норвегия не пропустила продукты для россиян на Шпицбергене
30
Рейтинговое агентство Moody's заявило о дефолте России