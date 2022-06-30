Honor прекратил поставки смартфонов в Россию

Китайский производитель Honor прекратил официальные поставки смартфонов в Россию, сообщили дистрибуторы электроники. Но компания ищет пути доставки по параллельному импорту.

Официальных заявлений об уходе с российского рынка Honor не делала. Но поставки устройств этого производителя в Россию прекратились еще в марте, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

Однако есть данные, что в настоящее время Honor занимается поиском партнеров в странах СНГ, к примеру, в Армении и Грузии. Фирма уже достигла договоренности в Узбекистане, чтобы ввозить товары на территорию РФ при помощи параллельного импорта.

«Расширение сети дистрибуторов в странах СНГ может говорить о том, что Honor собирается возобновить поставки в Россию», — считает один из игроков рынка.

Китайская телекоммуникационная компания Huawei (владелец бренда Honor) приступила к закрытию своих официальных торговых точек в РФ. Основной причиной называется нехватка продукции на складах и падение спроса на смартфоны.