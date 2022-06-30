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«Главная роль» с Бандерасом выйдет в российский прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Фильм «Главная роль» с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус, а также биографическая драма «Боец: Король ринга» с Расселом Кроу и семейное фэнтези «Школа волшебства» с Моникой Белуччи выйдут в российский прокат в четверг, 30 июня.

«Главная роль» — пародия на съемки фильма. Естественно, есть расчет, что зрителей в кино приведут звезды мирового кино — Бандерас и Крус, а также химия между ними на экране.

«Боец: Король ринга» расскажет о зарождении бокса и самом молодом чемпионе мира Джеме Белчере, который ослеп к 22 годам и умер в возрасте 30 лет. Сыграл Белчера Мэтт Хукингс («Пророк»). Рассел Кроу играет второстепенную роль в этом кино.

В качестве семейной картины в прокате стартует фэнтези «Школа волшебства». Детей магии будет обучать Моника Беллучи.

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