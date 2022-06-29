Видеосервис START приступил к съемкам сериала «Содержанки. Перезагрузка», сообщает пресс-служба сервиса. Съемки спин-оффа будут продолжаться в Петербурге все лето, некоторые съемочные дни пройдут в Москве.

События разворачиваются спустя три года после окончания третьего сезона. «Белая вечеринка» на петербургском форуме собирает в своих стенах давних знакомых. В их жизни многое поменялось: Катя (Александра Ревенко) стала женой Чистякова (Константин Лавроненко) и пробилась во власть, Карина (Сабина Ахмедова) вышла замуж за влиятельного бизнесмена и мецената восточного происхождения.

Мила (Марина Зудина) наслаждается свободной жизнью, Дарюс (Игорь Миркурбанов) готовится к съемкам нового фильма. Приезжает на вечеринку и Лена Широкова (Дарья Мороз). Как и все, она преследует здесь свои интересы. Томное течение вечера прерывает смерть одного из влиятельных гостей.

«В “Перезагрузке” мы начинаем другую историю, которая откроет зрителю новых персонажей, а уже знакомых героев поместит в непривычные обстоятельства и раскроет их с неожиданной стороны. А Петербург в “Перезагрузке” –– не только место событий, но и один из важных участников этой сатирической драмы», — сказала шоураннер проекта Ирина Сосновая.

К актерскому составу присоединятся несколько актеров. Это Сергей Горошко («Майор Гром: Чумной Доктор»), Наталья Рогожкина («Бывшие») и Иван Мулин («Перевал Дятлова»,), а также зарубежные артисты.

В их числе — немецкий актер Стив Виндольф, которого российские зрители могли видеть в сериалах «Святой Майк», «Гений», «Ку'дамм 56». Хорватский актер и эстрадный певец Франо Ласич, в чьей фильмографии более 60 ролей в фильмах и сериалах, и сербский актер и режиссер Иван Евтович — более 30 ролей, среди которых проекты «Центр неотложной помощи» и «Человеческий зверинец».