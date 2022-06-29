ТНТ объявил конкурс на сценарий комедийного сериала

Телеканал ТНТ и Российский институт театрального искусства – ГИТИС запустили всероссийский Конкурс современной комедии, по сценарию победителя снимут сериал для показа на ТНТ, а по пьесе поставят спектакль в одном из театров России сообщает пресс-служба телеканала.

К конкурсу могут быть представлены как комедийные сценарии, так и пьесы. Чтобы принять участие в конкурсе, нужно заполнить анкету на сайте ГИТИСа и отправить свой сценарий или пьесу. Прием работ стартует 27 июня и продлится до 31 августа 2022 года.

Лучший сценарий попадет в руки сильнейших продюсеров главного развлекательного канала страны и превратится в сериал на ТНТ, а пьеса станет стартом для новой современной постановки в одном из театров страны. Помимо этого, 10 лучших сценариев и пьес войдут в сборник «Современных российских комедий», который будет выпущен по итогам конкурса в Издательстве ГИТИС.

В жюри проекта – и.о. директора телеканала ТНТ Тина Канделаки, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие масштабные фигуры индустрии.

Также определять лучшие работы будут авторы топовых хитов ТНТ: от «Реальных пацанов» и «Интернов» до «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Звоните ДиКаприо», а также эксперты ГИТИСа, раскрывшие таких звезд, как актеры Александр Петров, Любовь Аксенова, Иван Янковский и Настасья Самбурская, сценарист и режиссер Жора Крыжовников.