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Медведев увидел риск Третьей мировой при вступлении Украины в НАТО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: Government of the Russian Federation / CC BY 4.0

Присоединение Украины к НАТО гораздо опаснее для России, чем вступление в альянс Швеции и Финляндии, и может привести у Третьей мировой войне, заявил зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

По мнению Медведева, это связано с «наличием неурегулированных территориальных споров» между Москвой и Киевом, в том числе о принадлежности Крыма, и «разным пониманием статуса регионов».

«Для нас Крым — часть России. И это — навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым — это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, — это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа», — сказал Медведев в интервью «Аргументам и Фактам».

В отличие от Украины, присоединение к НАТО Швеции и Финляндии не грозит России «ничем особенно новым», считает Медведев. «Если они почувствуют себя лучше и спокойнее, вступив в альянс, — на здоровье», — сказал он, заявив в то же время, что российская сторона будет готова к ответным шагам.

Однако Россия будет укреплять рубежи. «Нелучшая перспектива — иметь у порога собственного дома наши «Искандеры», гиперзвуковые ракеты, военные корабли с ядерным оружием», — пригрозил Медведев.

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