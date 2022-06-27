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Володин призвал уволиться «ведущих пропаганду» против СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Преподаватели, которые перед студентами «ведут пропаганду» против спецоперации, должны уйти, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во время парламентских слушаний.

«Сегодня наши солдаты, офицеры защищают безопасность России, спасают наших соотечественников. Мы должны быть честны перед ними. Они должны понимать: за ними страна, за ними народ. Поэтому тот, кто начинает все это искажать (информацию о проведении спецоперации) и тем более пытается использовать кафедру, ведя эту пропаганду перед студентами, должен взять и уйти», — цитирует РБК выступление Володина.

По словам Володина, «при всей нашей толерантности» ректоры должны «осознавать свою ответственность».

«А там, где не понимают, возьмите и уйдите просто. Встаньте и уйдите. Пускай также уйдут деканы, заведующие кафедрами, но в первую очередь уйдут те, кто берет и предательски всаживает нож своими разговорами в спину своей отчизне», — добавил он.

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Политика #Россия #Образование
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