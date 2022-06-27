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Алтай получит по курортному сбору больше денег

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © администрация Алтайского края

Власти Алтайского края спрогнозировали увеличение поступлений курортного сбора в связи с ростом популярности Белокурихи, сообщила пресс-служба регионального правительства.

«С учетом того, что спрос на отдых в Белокурихе превышает тот, что был в предыдущие годы, планируем собрать в фонд больше, чем первоначально прогнозировали», – отметил начальник управления края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Принято решение сформировать дорожную карту задач для более полного расходования средств курортного сбора.

Отмечается, что с момента старта в регионе собрали более 133 млн рублей, деньги поступили в Фонд развития курортной инфраструктуры Алтайского края. Из них 49% уже направлена на развитие курортной инфраструктуры, 68 миллионов еще находится в фонде.

Ранее сообщалось, что ставку курортного сбора на 2022 год в Алтайском крае установили в размере 50 рублей. Это половина от максимально возможного размера, предусмотренного федеральным законодательством. При этом сохраняются все льготные категории граждан, освобождаемые от уплаты курортного сбора. В их числе и жители Алтайского края.

Плату за пользование курортной инфраструктурой на территории Белокурихи ввели с мая 2018 года. На 2019-2020 годы ее установили на уровне 50 рублей. Однако в 2020 году в целях поддержки отрасли взимание курортного сбора отменили до конца года. В прошлом году он был снижен до 30 рублей.

Ранее туроператоры сообщали, что из-за закрытия границ спрос на отдых в Алтайском крае и Республике Алтай вырос на 20%


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Экономика #Туризм #Местная власть #Алтайский край
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Топ комментариев

Nik3316

печально что ты думаешь убрать его санкциями...

GammiPluh

Так это дефолт платежной системы США, а не экономики России. Называть вещи нужно своими именами.

mogaleksej

кредитор не "жалаеть" брать деньги у должника .... и по сему "объявляет" последнего "банкротом"

pepelmetal

Да пусть заявляют сколько им влезет