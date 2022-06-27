Little Big пригрозили раскрыть секрет продюсера Пригожина

Участница группы Little Big Софья Таюрская пообещала рассказать «большой маленький секрет» продюсера Иосифа Пригожина в ответ на его призыв лишить членов коллектива российского гражданства.

«У меня стоит на коленях тот, кто призывает лишить нас гражданства. Я знаю очень большой маленький секрет. Рассказать?» — заявила Таюрская.

Пригожин, комментируя клип на песню «Generation Cancellation», назвал участников Little Big «малообразованными».

«Переехали в США, «самое миролюбивое государство в мире», и пытаются рассказывать про пацифизм через свои ролики, в то время как, не побоюсь этого слова, Запад занимается геноцидом нашего народа. Стоило бы лишить их всех гражданства и забыть как страшный сон, — заявил Пригожин изданию News.ru.