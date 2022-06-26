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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Шойгу проинспектировал российские войска на Украине

Источник:
Sibnet.ru
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Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск, задействованную в спецоперации на Украине, сообщает пресс-служба военного ведомства.

«На командных пунктах российских группировок генерал армии Сергей Шойгу заслушал доклады командующих по текущей обстановке и действиях российских Вооруженных Сил на основных операционных направлениях», — сообщили в Минобороны.

Шойгу в том числе обсудил организацию «всестороннего обеспечения боевых действий» и создание в пунктах временной дислокации необходимых бытовых условий для российских военных.

Министр также вручил госнаграды военнослужащим — медали «Золотая Звезда» Героя России и Ордена Мужества.


Ранее Шойгу на заседании Совета министров обороны Организации Договора о коллективной безопасности ОДКБ отметил, что Украина «превращалась во враждебное государство», которое «использовали в качестве инструмента давления на Россию».

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Оборона #Армия #Конфликты #Видеоновости
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