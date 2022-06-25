Подсчитано число жертв вспышки загадочного гепатита

Врачи выявили 920 случаев тяжелого острого гепатита неизвестного происхождения у детей, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.

Количество случаев с мая выросло на 270. Среди заболевших больше всего мальчиков, значительное количество из них младше шести лет. Более половины всех случаев приходится на Европу, треть — на США.

Общее число стран, где обнаружили случаи неизвестного гепатита, составляет 33. В этом списке не только страны Европы и Северной Америки, но Аргентина, Израиль, Япония. Россию вспышка пока не затронула.

При данном виде гепатита у детей развивается острая печеночная недостаточность. По данным на июнь, 45 детям потребовалась трансплантация печени, было зафиксировано 18 смертей.

Впервые на вспышку гепатита неизвестного происхождения обратили внимание 5 апреля, когда в Шотландии заболели десять детей. Источник заражения и способы передачи возбудителя пока остаются для специалистов загадкой.