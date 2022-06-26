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Эксперты спрогнозировали падение курса доллара до 50 рублей

Источник:
«Известия»
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Фото: © Sibnet.ru

Курс российской валюты в ближайшее время может укрепиться и один доллар США будет стоить около 50 рублей, считают эксперты.

Ситуация на внутреннем валютном рынке России сейчас уникальна: столь низких уровней инвалют не было с 2015-го, приводят «Известия» мнение аналитика группы «Финам» Александра Потавина.

Причин такой динамики несколько: действующий с начала весны контроль за движением капитала из России, высокие валютные поступления от экспорта сырья с одновременным падением импорта из-за санкций, а также отмена бюджетного правила, пояснил аналитик.

По словам начальника отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаила Шульгина, найти факторы, которые могли бы спровоцировать ослабление рубля, сейчас крайне затруднительно. По его словам, сильный торговый баланс продолжает формировать избыточное предложение валюты.

К концу июня курс может держаться в диапазоне 50–51 рубль за доллар, полагает Шульгин.

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