НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Жара покинет Новосибирск

Источник:
Sibnet.ru
262 0
Фото: © Sibnet.ru

Жара с грозами и дождями ожидается в выходные в Новосибирске, с понедельника в городе похолодает, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу ночью будет без осадков. Днем во второй половине дня в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит 15-17 градусов тепла, днем —29-31 градусов тепла.

В воскресенье ночью ожидаются дождь и гроза. Днем будет кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит 18-20 градусов, днем — 28-30 градусов тепла.

«Ждем прохождение холодного атмосферного фронта, произойдет понижение температуры воздуха на весь конец июня и начало июля. Ночные температуры составят до 7-12 градусов тепла, днем 16-21 градус», — сказала Виноградова.

В понедельник ожидается дождь и гроза. Ветер поменяет направление на северо-западное. Днем ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 17-18 градусов, днем — 23-25 градусов тепла.

Еще по теме
Теплая погода ожидается в выходные в Забайкалье
Ливни на Алтае помогут улучшить состояние посевов
Следы древнейшего на Земле пожара обнаружили в Европе
Жара вернется в Новосибирск
смотреть все
Жизнь #Гео #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Врач и друзья раскрыли обстоятельства смерти Шатунова
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Астрономы обнаружили загадочные объекты в центре галактики
Обсуждение (0)
Картина дня
Венгрия призвала забыть про санкции и начать диалог с Россией
Украинские войска отступили из «второго Сталинграда»
ГИБДД запустит базу данных злостных нарушителей
Четыре человека погибли при крушении Ил‑76 под Рязанью
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Nik3316

насоса нет в трубе но...не видит «причинной связи», ахахахахаха

Vitall2005

Учитывая то что происходит на фронте последние двое суток им уже ничего не поможет.

Алекс555

Да,бурная молодость.Была.Земля ему пухом.

Алекс555

А они заморозили деньги и карты это не экономическое нападение. В своём глазу бревно не хотят видеть.