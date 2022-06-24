Жара покинет Новосибирск

Жара с грозами и дождями ожидается в выходные в Новосибирске, с понедельника в городе похолодает, сообщила Sibnet.ru начальник отдела прогнозов Западно-Сибирского Гидрометцентра Марина Виноградова.

В субботу ночью будет без осадков. Днем во второй половине дня в отдельных районах пройдет кратковременный дождь, гроза. Температура ночью составит 15-17 градусов тепла, днем —29-31 градусов тепла.

В воскресенье ночью ожидаются дождь и гроза. Днем будет кратковременный дождь и гроза. Температура ночью составит 18-20 градусов, днем — 28-30 градусов тепла.

«Ждем прохождение холодного атмосферного фронта, произойдет понижение температуры воздуха на весь конец июня и начало июля. Ночные температуры составят до 7-12 градусов тепла, днем 16-21 градус», — сказала Виноградова.

В понедельник ожидается дождь и гроза. Ветер поменяет направление на северо-западное. Днем ветер будет дуть со скоростью 7-12 метров в секунду, с порывами до 17 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит 17-18 градусов, днем — 23-25 градусов тепла.