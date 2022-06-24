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Теплая погода ожидается в выходные в Забайкалье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Теплая погода с дождями и грозами ожидается в выходные в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В выходные дни ожидается теплая погода. Местами по Забайкальскому краю пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные по восточной половине края, днем с грозами, утром при прояснении туман», — сообщила синоптик.

Ветер ночью будет слабый, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов. Днем будет 23-28 градусов тепла, при дождях и облачности воздух будет прогреваться до 18-23 градуса.

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Жизнь #Гео #Забайкалье
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