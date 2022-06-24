Теплая погода ожидается в выходные в Забайкалье

Теплая погода с дождями и грозами ожидается в выходные в Забайкальском крае, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В выходные дни ожидается теплая погода. Местами по Забайкальскому краю пройдут кратковременные дожди, наиболее интенсивные по восточной половине края, днем с грозами, утром при прояснении туман», — сообщила синоптик.

Ветер ночью будет слабый, днем с порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит 10-15 градусов. Днем будет 23-28 градусов тепла, при дождях и облачности воздух будет прогреваться до 18-23 градуса.