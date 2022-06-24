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#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

«Уралвагонзавод» поблагодарил Макрона за захваченные САУ Caesar

Источник:
Sibnet.ru
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Французская самоходная артиллерийская установка (САУ) Caesar
Французская самоходная артиллерийская установка (САУ) Caesar
Фото: Министерство обороны Украины / CC BY 4.0

Российский концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) попросил передать слова благодарности президенту Франции Эмманюэлю Макрону за поставленные Украине французские самоходные артиллерийские установки (САУ) Caesar.

Так концерн ответил на сообщение французского политика Режиса Кастельно о захвате российскими силами на Украине САУ Caesar. По словам политика орудия были отправлены на УВЗ для изучения.

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«Просим вас передать слова благодарности президенту [Франции Эмманюэлю] Макрону за подаренные САУ. Техника, конечно, так себе. Не то, что наша "Мста-С". Но тем не менее в хозяйстве пригодится. Шлите еще — разберем», — заявили в УВЗ.

Ранее Макрон анонсировал поставку Киеву шести самоходных гаубиц Caesar. Таким образом, общее число этих на Украине артсистем достигнет 18.

САУ Caesar имеет калибр 155 миллиметров. Дальность стрельбы достигает 42 километров. Скорострельность — шесть выстрелов в минуту.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Оружие #Конфликты
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