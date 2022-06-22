Стартовали съемки второго сезона «Отпуска» с Валей Карнавал

Съемки нового сезона сериала «Отпуск» с Павлом Майковым, Валей Карнавал и Демисом Карибидисом начались в Геленджике, сообщает пресс-служба ТНТ.

В Геленджике начали снимать второй сезон курортного сериала «Отпуск» компании 1-2-3 Production – комедии о том, с каким размахом россияне отдыхают на черноморском побережье. В новых сериях зрители вновь увидятся с семьями «северян» и «южан», которые встречаются раз в году, чтобы провести вместе незабываемый отпуск в гестхаусе дяди Бори.

К Павлу Майкову, Демису Карибидису, Вале Карнавал, Юлии Подозеровой, Кузьме Сапрыкину, Катрин Асси и другим актерам присоединятся шоумен Михаил Галустян, который как никто знаком с культурой отдыха в Краснодарском крае, и рэпер Витя АК-47, дебютирующий в большом кино.

После событий первого сезона прошел год, и Беляевы в новом составе и с новыми обстоятельствами возвращаются в гости к своему любимому южному другу дяде Боре. Однако долгожданная встреча рискует начаться с неприятного разговора: в этот раз Беляевы не горят желанием заселяться в знакомый гестхаус. Неловкая встреча ждет и младшее поколение – Люсю с Сашей, которые в первом сезоне не разобрались со своими чувствами.

«Из числа экспериментов – мы попытаемся сжечь Мишу Галустяна, сбить понтонный пирс яхтой, которую покупает Сева, предложим актерам научиться ходить по воде, полетаем вместе с Араратом Кещяном на вертолете и попробуем сбросить с обрыва личный автомобиль АК-47», — сказал креативный продюсер сериала «Отпуск» Дмитрий Невзоров.