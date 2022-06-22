Стартовали съемки второго сезона «Отпуска» с Валей Карнавал

Съемки нового сезона сериала «Отпуск» с Павлом Майковым, Валей Карнавал и Демисом Карибидисом начались в Геленджике, сообщает пресс-служба ТНТ.
В Геленджике начали снимать второй сезон курортного сериала «Отпуск» компании 1-2-3 Production – комедии о том, с каким размахом россияне отдыхают на черноморском побережье. В новых сериях зрители вновь увидятся с семьями «северян» и «южан», которые встречаются раз в году, чтобы провести вместе незабываемый отпуск в гестхаусе дяди Бори.
К Павлу Майкову, Демису Карибидису, Вале Карнавал, Юлии Подозеровой, Кузьме Сапрыкину, Катрин Асси и другим актерам присоединятся шоумен Михаил Галустян, который как никто знаком с культурой отдыха в Краснодарском крае, и рэпер Витя АК-47, дебютирующий в большом кино.
После событий первого сезона прошел год, и Беляевы в новом составе и с новыми обстоятельствами возвращаются в гости к своему любимому южному другу дяде Боре. Однако долгожданная встреча рискует начаться с неприятного разговора: в этот раз Беляевы не горят желанием заселяться в знакомый гестхаус. Неловкая встреча ждет и младшее поколение – Люсю с Сашей, которые в первом сезоне не разобрались со своими чувствами.
«Из числа экспериментов – мы попытаемся сжечь Мишу Галустяна, сбить понтонный пирс яхтой, которую покупает Сева, предложим актерам научиться ходить по воде, полетаем вместе с Араратом Кещяном на вертолете и попробуем сбросить с обрыва личный автомобиль АК-47», — сказал креативный продюсер сериала «Отпуск» Дмитрий Невзоров.
PlaguerА Тайвань это на минуточку Nvidia, AMD, Intel и почти всё остальное. С его потерей США становятся абсолютной...
pinta666у деда совсем крыша поехала.Гонит одно и то же 20 лет,и есть же дебилв которые верят в этот бред.
mosquito__2010Ха ха ха ха ))). Думал хоть какое то достоинство осталось, ан нет, дно оказывается еще пробиваемо германскими...
jeryakobзато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется