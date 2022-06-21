Китайские военные самолеты появились над Тайванем

Сразу 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, следует из данных на сайте оборонного ведомства острова.

В операции приняли участие восемь многоцелевых истребителей Shenyang J-16, пять истребителей Shenyang J-11, четыре Су-30, самолеты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Shaanxi Y-9 и Shaanxi Y-8.

Тайвань в ответ развернул зенитно-ракетные комплексы и поднял в небо воздушный патруль, отмечается в сообщении. КНР последние месяцы регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива.

Пекин не признает суверенитета Тайваня. Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь на минувшей неделе заявил, что китайская армия любой ценой будет противостоять попыткам добиться независимости острова.