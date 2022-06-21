НАВЕРХ
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Китайские военные самолеты появились над Тайванем

Источник:
Sibnet.ru
414 4
Фото: Ministry of Defence of the Russian Federation / CC BY 4.0

Сразу 29 военных самолетов Народно-освободительной армии Китая вошли в опознавательную зону ПВО Тайваня, следует из данных на сайте оборонного ведомства острова.

В операции приняли участие восемь многоцелевых истребителей Shenyang J-16, пять истребителей Shenyang J-11, четыре Су-30, самолеты радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки Shaanxi Y-9 и Shaanxi Y-8.

Тайвань в ответ развернул зенитно-ракетные комплексы и поднял в небо воздушный патруль, отмечается в сообщении. КНР последние месяцы регулярно проводит учения и патрулирование в районе Тайваньского пролива.

Пекин не признает суверенитета Тайваня. Официальный представитель Минобороны КНР У Цянь на минувшей неделе заявил, что китайская армия любой ценой будет противостоять попыткам добиться независимости острова.

Еще по теме
Случай или расчет: почему война началась 22 июня
Российские силы уничтожили штаб с 50 генералами и офицерами ВСУ
Российские силы уничтожили базу «Азова» под Харьковом
Зеленский признал «болезненные потери» в украинской армии
смотреть все
Оборона #Армия #Мир ТВ
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Названы лучшие доступные смартфоны
Путин предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса
Обсуждение (4)
Картина дня
Путин предложил строить жилье для аренды
Российские банки прекратили валютные переводы
Китайские военные самолеты появились над Тайванем
Госдума легализовала параллельный импорт
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Топ комментариев

Алекс555

Да и СССР зря разрушили.Был же референдум против разрушения. Враги пролезли в правящую верхушку.

jeryakob

зато курс жрачки растет постоянно. а через 10 дней курс коммуналки еще поднимется

ponhik78

Литовцы наверное забыли что из за подобной блокады Данцига началась вторая мировая война. Ну по крайней...

Grossmeister38rus

Может лучше депутатам и чиновникам ?