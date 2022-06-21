Путин предложил строить жилье для аренды

Президент Владимир Путин предложил правительству и региональным властям запустить программу строительства жилья для сдачи в наем. При этом у арендаторов будет возможность выкупить квартиры, сообщается на сайте Кремля.

«Понятно, что далеко не все могут купить квартиру или дом, поэтому регионам при поддержке правительства нужно активизировать строительство жилья, которое сдается в наем, причем предусмотрев возможность его последующего приобретения с помощью льготной ипотеки или в рассрочку», — сказал он.

По словам главы государства, правительству следует сделать максимально комфортной процедуру предоставления земельных участков под арендное жилье на специальных условиях, а также предусмотреть механизм эффективного рыночного финансирования таких проектов.

Путин отметил, что сегодня рыночная средняя ставка по жилищным кредитам составляет более 14%, при таких значениях ипотека становится сложно доступной для большого количества россиян.

При этом долговременный стабильный спрос на жилье в новостройках может обеспечить доступность ипотечных кредитов, поэтому президент поручил кабмину рассмотреть вопрос о снижении ставки льготных ипотечных кредитов с нынешних 9% до 7%.

«В целом необходимо обеспечить объем ввода жилья в этом году не ниже уровня прошлого года, а прирост ипотечного портфеля — не менее чем на 2,5 триллиона рублей», — уточнил он.