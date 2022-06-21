Фильм «Вызов» начали снимать на Земле

Фильм под рабочим названием «Вызов», съемки которого впервые проходили в космосе на МКС, продолжают снимать, но уже на Земле, а точнее в Москве, сообщает пресс-служба Первого канала.

В Москве и Московской области стартовала наземная часть съемок фильма «Вызов» — история о девушке-враче, которая летит на орбиту, чтобы спасти космонавта. К основному актерскому составу присоединился Милош Бикович. Он сыграет хирурга — коллегу героини Юлии Пересильд.

Съемки фильма пройдут на территории Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина и санатория Вороново. Отдельный блок съемок пройдет в специально созданном павильоне с построенной копией Центра управления полетами (ЦУП) Госкорпорации «Роскосмос».

«Изначально мы думали, что главный вызов проекта — съемки в космосе, на абсолютно неизведанной для кинематографистов территории. Но по возвращении перед нами встала новая задача — снять земную часть так, чтобы история смотрелась органично, цельно и держала внимание от и до. Конечно, космос — важнейшая часть фильма, но хочется, чтобы зрителю понравился сюжет целиком», сказал режиссер Клим Шипенко.

Фильм под рабочим названием «Вызов», съемки которого впервые проходили в космосе на МКС, ориентировочно выйдет в прокат в 2023 году. Режиссер снял на МКС порядка 30 часов материала, в фильме останется 25-35 минут.