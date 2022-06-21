НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

Водители признались в покупке прав

Источник:
Sibnet.ru
227 1
Фото: © Sibnet.ru

Каждый десятый автомобилист в России купил водительские права, сообщается на сайте «Дром» по результатам опроса пользователей.

Большинство водителей (62%) уверили, что сдали экзамен на права с первого раза. 17% признались, что сделали это со второго раза, а 6% — что с третьего. Почти каждый десятый автолюбитель (9%) отметил, что купил удостоверение.

Чаще всего права покупали в Самарской и Ленинградской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Иркутской области.

Самыми честными оказались автолюбители из Хакасии, Якутии, Камчатского и Красноярского краев, Свердловской области.

Честно сдающих экзамен на права за 13 лет стало чуть больше. В 2009 году в аналогичном опросе 12% ответили, что купили документ.

Еще по теме
Просроченные штрафы ГИБДД спишут автоматически
Имитацию машин ДПС поставят на опасных новосибирских дорогах
Новосибирская область вошла в «красную зону» по уровню рисков ОСАГО
Госдума одобрила конфискацию авто и уголовку для рецидивистов
смотреть все
Авто #Автоправо
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
Новости Сибири
Самое популярное
Германия отказалась унижать Россию
Вакцинация от коронавируса станет обязательной
Центробанк предложил девалютизировать накопления россиян
Россия поставила Литве ультиматум из-за блокады Калининграда
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
28
Coca-Cola окончательно покинет Россию
27
Украина вводит визовый режим для россиян
22
Путин предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса
20
Министр пообещал появление «Москвича» в этом году
18
Песков назвал единственный способ нормализации отношений с США