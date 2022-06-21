Водители признались в покупке прав

Каждый десятый автомобилист в России купил водительские права, сообщается на сайте «Дром» по результатам опроса пользователей.

Большинство водителей (62%) уверили, что сдали экзамен на права с первого раза. 17% признались, что сделали это со второго раза, а 6% — что с третьего. Почти каждый десятый автолюбитель (9%) отметил, что купил удостоверение.

Чаще всего права покупали в Самарской и Ленинградской областях, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Иркутской области.

Самыми честными оказались автолюбители из Хакасии, Якутии, Камчатского и Красноярского краев, Свердловской области.

Честно сдающих экзамен на права за 13 лет стало чуть больше. В 2009 году в аналогичном опросе 12% ответили, что купили документ.