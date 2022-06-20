Российские маркетплейсы запустили параллельный импорт товаров

Маркетплейсы Ozon и «Яндекс маркет» запустили параллельный импорт товаров брендов, которые прекратили поставки.

Так, «Яндекс маркет» опубликовал несколько связанных с международными закупками вакансий, а онлайн-ретейлер Ozon уже поставил по новой схеме в Россию продукцию Apple, пишет «Коммерсантъ».

В частности, «Яндекс» ищет новые каналы поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, и расширяет направление прямого импорта, запущенное ранее.

Первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады онлайн-ритейлера. В списке посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели и видеокарты.

Управляющий директор онлайн-ретейлера Ozon Сергей Беляков также заявил о планах компании самостоятельно заняться поставками по параллельному импорту — по такой схеме уже удалось ввезти продукцию Apple.

Российские ритейлеры ранее зафиксировали снижение ассортимента товаров из категорий электроника и бытовая техника из-за ухода зарубежных компаний и сложностей при поставках комплектующих.

Наиболее существенно ассортимент снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple. Максимальное сокращение произошло в тех категориях, где преобладали американские, корейские и европейские бренды.