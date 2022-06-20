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Российские маркетплейсы запустили параллельный импорт товаров

Источник:
«Коммерсантъ»
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Фото: © Sibnet.ru

Маркетплейсы Ozon и «Яндекс маркет» запустили параллельный импорт товаров брендов, которые прекратили поставки.

Так, «Яндекс маркет» опубликовал несколько связанных с международными закупками вакансий, а онлайн-ретейлер Ozon уже поставил по новой схеме в Россию продукцию Apple, пишет «Коммерсантъ».

В частности, «Яндекс» ищет новые каналы поставок, в том числе бытовой техники, электроинструментов, электроники, товаров для здоровья, и расширяет направление прямого импорта, запущенное ранее.

Первые партии товаров ушедших из России иностранных брендов в сегменте электроники и бытовой техники уже прибыли на склады онлайн-ритейлера. В списке посудомоечные машины, духовые шкафы, варочные панели и видеокарты.

Управляющий директор онлайн-ретейлера Ozon Сергей Беляков также заявил о планах компании самостоятельно заняться поставками по параллельному импорту — по такой схеме уже удалось ввезти продукцию Apple.

Российские ритейлеры ранее зафиксировали снижение ассортимента товаров из категорий электроника и бытовая техника из-за ухода зарубежных компаний и сложностей при поставках комплектующих.

Наиболее существенно ассортимент снизился у Bosch, Electrolux, Samsung, Miele, Dyson, Apple. Максимальное сокращение произошло в тех категориях, где преобладали американские, корейские и европейские бренды.

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Топ комментариев

mosquito__2010

Это вам не госперевороты устраивать и с мирным населением воевать.

Antoxa.

Если бы не НАТО, конфликта бы не было. А теперь они не только завязали его, так ещё и усугубляют на годы....

Алекс555

Да на Казахстан ,как и на Китай нечего надеется.Да и на всех.Будут молчать и смотреть ,как на цирк.Свою...

Максим Алейников

Космические силы и контроль воздушного пространства не оставляет шансов противнику.