Попова рассказала об «отдохнувшем» гриппе

Вирус гриппа может быть более активность, так как он «отдохнул» за время пандемии коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — сказала Попова в интервью РИА Новости.

Предполагается, что будут вакцинированы не менее 60% населения, отметила Попова. COVID-19, как указала глава Роспотребнадзора, в стране сейчас менее активен, число заболевших в стране снижается, но «вирус никуда не ушел».

«И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделю к неделе их количество общее становится меньше», — рассказала Попова.

Она выразила надежду, что и в дальнейшем «пандемический потенциал» коронавируса будет идти на спад.