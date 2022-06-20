НАВЕРХ
#Законы #Город #Образование #Здоровье #История #Религия #Туризм #Еда #Гео #Курьезы #О людях #Природа #Звери

Попова рассказала об «отдохнувшем» гриппе

Источник:
Sibnet.ru
245 1
Фото: © Sibnet.ru

Вирус гриппа может быть более активность, так как он «отдохнул» за время пандемии коронавируса, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Грипп немного отдохнул за последние два года. В прошлом году не было высоких показателей. Мы предполагаем, что в следующий сезон грипп может быть более активным, поэтому нужно всем привиться», — сказала Попова в интервью РИА Новости.

Предполагается, что будут вакцинированы не менее 60% населения, отметила Попова. COVID-19, как указала глава Роспотребнадзора, в стране сейчас менее активен, число заболевших в стране снижается, но «вирус никуда не ушел».

«И, очевидно, не уйдет. Он встраивается в свою повестку, и каждый день он все-таки поражает определенное количество людей, хотя каждый день или неделю к неделе их количество общее становится меньше», — рассказала Попова.

Она выразила надежду, что и в дальнейшем «пандемический потенциал» коронавируса будет идти на спад.

Еще по теме
Путин побеседовал с «подготовленными» новосибирскими пациентами
Ученые нашли способ продлить жизнь на треть
Врач рассказала о самых привлекательных людях для комаров
Вакцинация от коронавируса станет обязательной
смотреть все
Жизнь #Здоровье
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Вакцинация от коронавируса станет обязательной
Центробанк предложил девалютизировать накопления россиян
Названы лучшие доступные смартфоны
Песков назвал единственный способ нормализации отношений с США
Обсуждение (1)
Картина дня
Россия поставила Китаю рекордные объемы нефти
Германия отказалась унижать Россию
Минфин оценил долю нелегального пива в России
Попова рассказала об «отдохнувшем» гриппе
О самом главном
Расчет отпускных: когда отдыхать невыгодно?
Сбрасывай балласт: астролог о судьбе и свободе выбора
Интроверт любит вас: как об этом догадаться?
SPF и PPD: правда и мифы о солнцезащитном креме
Дорогами духов, или Куда уходили шаманы
Приметы богатства: как притянуть деньги
Все статьи
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
53
Медведев усомнился в существовании Украины через два года
27
Украина вводит визовый режим для россиян
27
Coca-Cola окончательно покинет Россию
22
Путин предложил навсегда отказаться от проверок бизнеса
20
Министр пообещал появление «Москвича» в этом году