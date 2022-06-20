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Появился трейлер сериала с Киркоровым в роли Петра I

Источник:
Sibnet.ru
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Певец Филипп Киркоров снялся в комедийном сериале Тимура Бекмамбетова «Как Петр I ездил в Голландию и на верфи работал», для съемок он тайно сбрил бороду.

Киркоров признался в шоу «Ты не поверишь!» на НТВ, что ради роли Петра I он тайно сбрил бороду. Чтобы никто ничего не узнал, он приклеивал накладную бороду и носил ее несколько недель.

Киркоров признался, что на съемках ему пришлось несколько часов мерзнуть. В сериале есть сцена, где Петр Первый купается в пене. Но на съемках отключили горячую воду. «Я закаленный, меня не возьмешь», — рассказал Киркоров про то, как терпел холодную воду.

Сериал решили снять к 350-летию со дня рождения императора Петра Первого. По сюжету комедии правитель не только занимается реформированием, но и активно пользуется социальными сетями.

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