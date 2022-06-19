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Глава Мюнхенской конференции назвал Медведева «клоуном»

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба президента РФ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген назвал зампреда Совета безопасности, бывшего президента и премьера России Дмитрия Медведева «клоуном».

«Медведев сегодня — клоун. Простите, я должен был это сказать», — приводит РБК заявление дипломата.

Хойсген с 1997 по 1999 год возглавлял европейский отдел немецкого МИДа, затем в течение шести лет был главой штаба верховного представителя ЕС по общей внешней политике и политике безопасности, а в 2005 году стал советником канцлера Ангелы Меркель по внешней политике, занимая вместе с тем должность замминистра главы МИД Германии.

В течение четырех лет — с 2017 по 2021 год — Хойсген был постоянным представителем Германии в Совбезе ООН. Мюнхенскую конференцию он возглавляет с 2022 года.

Медведев с начала российской военной операции на Украине не раз делал резкие заявления по вопросам внешней политики, преимущественно — относительно Украины, США и Евросоюза.

«Меня часто спрашивают, почему мои посты в «Телеграм» такие резкие. Отвечаю — я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать все, чтобы они исчезли», — написал Медведев в начале июня.

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