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Сервис электронной купли-продажи авто запустят в России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Минцифры России этим летом запустит сервис электронной купли-продажи автомобилей, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи "Госуслуг". И мы планируем, что летом мы введем этот сервис в промышленную эксплуатацию»,— сказал он.

При использовании сервиса планируется задействовать электронную подпись. Усиленная квалифицированная электронная подпись — электронный аналог обычной подписи.

Президент России Владимир Путин ранее на совещании по развитию автопрома поручил разработать новую стратегию отрасли, которая будет включать в себя российские технологии и производство на территории страны.

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