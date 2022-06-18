Сервис электронной купли-продажи авто запустят в России

Минцифры России этим летом запустит сервис электронной купли-продажи автомобилей, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.

«Минцифры начало тестировать сервис электронной купли-продажи автомобилей с использованием электронной подписи "Госуслуг". И мы планируем, что летом мы введем этот сервис в промышленную эксплуатацию»,— сказал он.

При использовании сервиса планируется задействовать электронную подпись. Усиленная квалифицированная электронная подпись — электронный аналог обычной подписи.

Президент России Владимир Путин ранее на совещании по развитию автопрома поручил разработать новую стратегию отрасли, которая будет включать в себя российские технологии и производство на территории страны.