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Военная операция на Украине
Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Украина допустила возобновление переговоров с Россией

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба президента Украины

Переговорные позиции Украины могут измениться уже к концу августа, к этому времени Киев сможет вернуться к диалогу с Россией и выступать уже с позиции силы, заявил глава украинской делегации Давид Арахамия.

«Мы не хотим делиться нашими планами с Россией, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем контрнаступательные операции в некоторых местах», — сказал он.

Другим возможным условием для начала переговоров глава делегации назвал добровольное возвращение российских войск к позициям, которые те занимали до 24 февраля.

Возобновление диалога в нынешних условиях он исключил. По его словам, Украина не примет потерю территорий, однако может рассмотреть политическое соглашение, по которому на протяжении определенного количества лет вопрос Крыма бы не поднимался.

Делегации двух стран после начала российской военной операции провели несколько раундов переговоров. В мае они были приостановлены. Кремль уточнил, что диалог заморожен по инициативе Украины.

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Политика #Мир
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Топ комментариев

Sergej86

Чем нас будут травить, если смотришь ютуб в магазинах и так просрочки "тьма".Опять фигню придумал.

Uynachalnica

С кого потребовал? С правительства? Оно потребует с бизнецменов, а бизнецмены потребуют с народа! По...

pepelmetal

А кто в здравом уме и при памяти туда поедет ?

pepelmetal

Странно, а русских танков и солдат даже остановиться не попросили