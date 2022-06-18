Украина допустила возобновление переговоров с Россией

Переговорные позиции Украины могут измениться уже к концу августа, к этому времени Киев сможет вернуться к диалогу с Россией и выступать уже с позиции силы, заявил глава украинской делегации Давид Арахамия.

«Мы не хотим делиться нашими планами с Россией, потому что они могут увидеть это в открытых источниках. Но я думаю, мы проведем контрнаступательные операции в некоторых местах», — сказал он.

Другим возможным условием для начала переговоров глава делегации назвал добровольное возвращение российских войск к позициям, которые те занимали до 24 февраля.

Возобновление диалога в нынешних условиях он исключил. По его словам, Украина не примет потерю территорий, однако может рассмотреть политическое соглашение, по которому на протяжении определенного количества лет вопрос Крыма бы не поднимался.

Делегации двух стран после начала российской военной операции провели несколько раундов переговоров. В мае они были приостановлены. Кремль уточнил, что диалог заморожен по инициативе Украины.