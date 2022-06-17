Российские силы уничтожили базу «Азова» под Харьковом

Российская авиация высокоточными ракетами уничтожила штаб нацформирования «Азов» (признан «экстремистским» и запрещен в России) в районе населенного пункта Песочин в Харьковской области, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражено 18 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также десять огневых позиций украинских артиллерийских и минометных батарей, в том числе шесть батарей РСЗО "Град" в районах Зайцево, Курдимовка, Дзержинск, Бахмут, Артемово и Очеретино Донецкой Народной Республики. Также, в районе Песочин Харьковской области уничтожен штаб подразделения националистического формирования "Азов", — сказал он.

Кроме того, у населенных пунктов Спорное и Выемка в ДНР уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов.

Также летчикам удалось поразить 58 районов скопления войск и техники ВСУ и уничтожить: 200 украинских националистов; две пусковые установки ЗРК «Бук-М1» и «Оса-АКМ», десять танков.

В свою очередь, ракетные войска и артиллерия поразили 203 района сосредоточения противника и 38 огневых позиций артиллерии ВСУ. Уничтожены: 350 националистов, пункт управления БПЛА, восемь танков и других бронемашин, три БМ-21 РСЗО «Град», три орудия полевой артиллерии, 11 автомобилей.

Силам противовоздушной обороны за минувшие сутки удалось сбить украинский штурмовик Су-25 и семь беспилотников. Также они перехватили ракету «Точка-У» в ЛНР и 21 реактивный снаряд системы залпового огня «Ураган» в ЛНР, ДНР, Херсонской и Харьковской областях.