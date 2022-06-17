Греф рассказал о «трубе на восток»

Россия постепенно переориентирует экспорт своих товаров в страны, которые не ввели против нее санкции, заявил глава Сбербанка Герман Греф.

Он предложил участникам мероприятия обсудить образ российской экономики до 2030 года. «Горизонт более ранний нет смысла брать. Конечно, это будут непростые годы, которые нам всем придется прожить и адаптироваться», — цитирует РИА Новости Грефа.

Он сообщил, что первый сценарий носит условное название "Труба на Восток" и он уже реализуется. Греф уточнил, что под словом "труба" подразумеваются все традиционные экспортные товары.

Так, уже 73% поставок российской нефти в марте — мае пошли в страны, которые не ввели санкций. «Конечно, есть проблемы, связанные с логистикой, дисконтами, но тем не менее в такие сроки перенаправить такие потоки не очень реально, но мы видим, что это происходит», — подчеркнул глава Сбербанка.

Он отметил, что газ и нефтепродукты — сложные товары с точки зрения логистики, но выразил уверенность, что решения найдутся. «Но этого недостаточно, конечно. Нам предстоит огромная работа по адаптации всей структуры нашей экономики», — заключил Греф.