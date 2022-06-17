Погода ухудшится в Забайкалье

Дожди зарядят в Забайкальском крае в выходные, может выпасть град, сообщила ведущий синоптик Читинского ГМЦ Надежда Щевелева.

«В предстоящие выходные дни вновь ожидается ухудшение погоды. Начиная с западных районов в субботу и на большей территории Забайкальского края в воскресенье пройдут дожди различной интенсивности», — сообщила синоптик.

В субботу местами по западным, южным, центральным районам, в воскресенье по восточным, юго-восточным и северным районам ливни, грозы, днем возможен град. Ветер восточной четверти, при грозах с порывами до 15-20 метров в секунду.

Преобладающая температура воздуха ночью 10-15 градусов, местами по северным, а в воскресенье и по западным районам при прояснении 4-9 градусов тепла.

Днем 18 июня температура составит 24-29 градусов тепла, по западным районам 19-24 градусов. 19 июня в большинстве районов края температура воздуха составит 19-24 градусов тепла.