Путин потребовал доступных цен на автомобили

Президент России Владимир Путин заявил, что падение цен на металл должно отражаться на ценах на легковые автомобили и поручил правительству обеспечить доступность авто для граждан.

«Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах», — сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Президент отметил, что в этом направлении правительству нужно предпринимать определенные шаги для снижения цен и обеспечения доступности легковых автомобилей для граждан.

Он поручил главе Минпромторга Денису Мантурову проверить ситуацию с ценами на легковые авто в стране и пообещал вернуться к обсуждению этого вопроса осенью.

Путин также призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома.

«Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские», — заявил глава государства.