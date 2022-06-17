НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин потребовал доступных цен на автомобили

Источник:
Sibnet.ru
736 6
Фото: © пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин заявил, что падение цен на металл должно отражаться на ценах на легковые автомобили и поручил правительству обеспечить доступность авто для граждан.

«Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах», — сказал Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности.

Президент отметил, что в этом направлении правительству нужно предпринимать определенные шаги для снижения цен и обеспечения доступности легковых автомобилей для граждан.

Он поручил главе Минпромторга Денису Мантурову проверить ситуацию с ценами на легковые авто в стране и пообещал вернуться к обсуждению этого вопроса осенью.

Путин также призвал обеспечить технологический суверенитет России по основным параметрам автопрома.

«Конечно, это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские», — заявил глава государства.

Еще по теме
Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов
Министр и депутат поспорили о пересадке чиновников на Lada
Песков назвал единственный способ нормализации отношений с США
Кадыров опроверг слухи о проблемах со здоровьем у Путина
смотреть все
Политика #Россия #Автопром
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Новости Сибири
Самое популярное
Путин выступит с «чрезвычайно важным» обращением
Российские дроны‑камикадзе доказали эффективность на Украине
S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет без русскоязычной озвучки
Вакцинация от коронавируса станет обязательной
Обсуждение (6)
Картина дня
Байден заявил о «хаосе в Европе» без санкций против России
Путин потребовал доступных цен на автомобили
Минцифры подтвердило заморозку проекта цифровых паспортов
АвтоВАЗ не собирается возвращаться к бренду «Жигули»
Мультимедиа
Самые необычные пляжи России. ФОТО
Как выбрать правильные солнечные очки
Насколько Россия зависит от нефти и газа. ИНФОГРАФИКА
Атомные ледоколы России. ФОТО
Самое обсуждаемое
57
Эрдоган обсудит «зерновой коридор» с Путиным и Зеленским
56
Генсек НАТО допустил территориальные уступки Украины ради мира
51
Медведев усомнился в существовании Украины через два года
42
Украина раскрыла число вооружений для «паритета»
31
Путин призвал россиян к сплоченности и единению