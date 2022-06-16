Имитацию машин ДПС поставят на опасных новосибирских дорогах

Приборы, имитирующие сигнальное устройство автомобиля дорожно-патрульной службы – «шериф-балки» установят на дорогах региона в этом году на новосибирских трассах, сообщает правительство региона.

«Шериф-балка» – это прибор, имитирующий сигнальное устройство патрульного автомобиля ДПС. Устройство подает мигающие световые сигналы красного и синего цветов.

Такие устройства планируется установить на аварийно-опасных участках автомобильных дорог. Установят 22 сигнальных устройства.

Кроме того, в планах дорожников – нанесение дополнительной профильной дорожной разметки, имеющей шумовой и вибрационный эффект при наезде на нее. Общая протяженность новой разметки превысит 22 километра.

Разметка появится на участках дорог с высокой интенсивностью дорожного движения, а также на участках дорог с высокими показателями аварийности из-за встречных столкновений.